创业者和投资机构的合作关系通常是成功的关键所在。
每个人都在谈论这个时尚的话题，但迄今为止只有极少数企业真正成功的运用这一技术!导致这一情况的重要原因就是企业对建立可操作
本文基于我个人在人工智能和区块链研究方面的经验，描述了区块链技术可以如何辅助人工智能。二者结合一处即发!区块链技术——尤
这是罗振宇和他的团队举行的第二次跨年演讲。他将“时间战场”、“服务升级”、“智能革命”、“认知迭代”、“后真相”比做是20
针对近期备受争议的“宗庆后谈五新胡扯”事件，马云疑似回击宗庆后和董明珠：企业家必须学习和思考“五新”趋势，否则这个企业将
又到了年终岁尾时，业界权威市场研究和咨询机构Ovum公司日前估计，大数据市场规模将从2016年的17亿美元增长到2020年的94亿美元。
如果你曾在科幻电影中看到过某种未来技术，你很有可能在2017年的现实中看到它。
《连线》杂志网站撰文指出，深度学习正在重塑谷歌、Facebook、微软和亚马逊这样的科技巨头，并且正在向其他公司和组织扩散，2016
眼看2016年进入倒计时阶段，崭新的2017年即将到来。为了“温故而知新”，小编盘点了今年网络产业发生的十件大事，希望能帮助大家
在东西方神话中，上古「智人」通过各种方法制造「人类」这一物种并赋予其智能；而到了中世纪的欧洲，古典哲学家们尝试着用机械符
国内智能手机行业将进入新一轮洗牌期。
IDC公司全球机器人项目研究总监张敬兵博士，他一直持续不断地关注着机器人的行业趋势，关注着机器人时代当前所面临的机遇和挑战。
2016是人工智能爆发的一年，各种层出不穷的新技术、新概念让人眼花缭乱。很多人都分不清人工智能（Artificial Intelligence，简
近日，国务院印发了《“十三五”国家信息化规划》（以下简称《规划》），《规划》强调，十三五”时期是信息化引领全面创新、构筑
2016年12月15日，国务院发布国务院关于印发 “十三五”国家信息化规划的通知。
吴陈劲
亿帆生物医药有限公司 信息部经理
朱冠胤
百度开放云大数据负责人、基础架构部高级技术经理
翟斌
好看公司 产品技术部高级总监
沈胜军
首届北大互联网+高级研修班学员 快鱼服饰有限公司 信
廖萍
北京科锐国际人力资源股份有限公司 IT总监
赵延涛
京东商城云平台总监
王锐刚
江西车仆实业有限公司IT信息与流程部部长
曹宇鹏
高教网 运营副总经理
苗占禄
工业和信息化部电信研究院 信息管理中心主任
施青弦
北大CIO同学会港澳台及国际分会会长
华立企业股份有限公
王俊乐
北大CIO同学会港澳台及国际分会秘书长 777 IHOLDINGS CIO
黎启超
深圳车仆汽车用品发展有限公司 IT经理
阮晓星
湖北咸宁市工商局 信息中心主任
贾俊波
秦皇岛广缘商业连锁有限公司 信息总监及采购总监
于建设
河南省巩义市政协 主任
胡振环
北京蓝星科技有限公司 CIO
卢履勇
贵阳市第一人民医院 信息科科长
唐娟
去哪儿网 数据总监
邱建中
深圳市坪山新区信息中心 主任
商存海
广州娇莉芙个人护理用品有限公司 董事
傅国华
顺丰快递 信息总监
王文科
青岛朗讯科技通讯设备有限公司 IT IS部门负责人
郁金智
南京绿涛园林实业有限公司 企发信息部经理
张军
中国少年儿童新闻出版总社 信息中心副总监
刘新平
河北省人民医院 信息中心主任
张健玲
易事特集团 董事长特助兼信息化部总经理
王建月
天津市静海县人民政府办公室 副书记
杨公亮
万方医学 副总经理
杨峰
内蒙古自治区中医医院信息科 主任
孙有平
数据价值网 创始人
邹玲
华中科技大学同济医学院附属梨园医院 主任
曾永红
深圳石化科益 副总经理
陈宏
国网信通亿力科技有限公司 副总经理
冯晔
德勤中国企业风险管理合伙人 暨德勤中国创新规划领导合
唐志波
北京忆恒创源科技有限公司 高级副总
方菲
北京信诚永旭餐饮管理有限公司 信息总监
马献东
东明石化集团 副总经理
张腾
深圳德津实业（深圳）发展有限公司 信息总监
韩新亮
UCloud 系统架构部高级经理
高超
正邦品牌顾问服务集团 企业信息化总监
丁宇征
中国船舶工业技术经济研究院 科技委副主任
胡松涛
新兴际华（北京）应急救援科技有限公司
张乐
广州环亚化妆品科技有限公司 总裁高级助理
刘秋岐
北京极客加科技有限公司 COO
颜新祥
重庆市南岸区政府办公室副主任、电子政务中心主任
李书育
浙江天正电气股份有限公司 信息总监
唐会军
数美公司 创始人 CEO
蔡俊武
山西省大同市人民政府信息化中心 主任 高级工程师
潘奎帆
中弘股份 信息经理
周光华
国家卫生计生委统计信息中心 信息技术处
王骅
中科软科技股份有限公司系统工程部副总经理 行业总监
辛亚军
青岛海信东海商贸有限公司信息总监
冯良波
华帝股份信息管理部经理
王伟
凡客诚品 运维总监
陈红
江苏柯菲平医药 CIO
邱仔松
欧电云创始人
李安波
巨人星云 云计算平台COO
余朝霞
武汉康和云健康CIO
巩姬鹏
南方石化集团IT总监
杨超峰
驻马店中集华骏车辆有限公司信息中心经理
饶勇
通威股份有限公司信息部部长
万勇
金山软件 IT总监
侯贵宾
河北港口集团秦皇岛港股份有限公司信息与技术中心主任
周洪
佳通轮胎（中国）投资有限公司信息部副总经理
张海杰
国电联合动力技术有限公司 质量经理
许光强
北大CIO班第12届学员
张振坤
凌云集团副总工程师兼信息化中心主任
赵耿
兴华财富集团有限公司-CIO
张文金
上海大智慧股份有限公司高级总监
韩金丽
北京市燃气集团信息中心主任
從申
新城集团互联网公司(上海橙贝信息技术有限公司)
蔡松
阿里巴巴湖畔学院高级专家
颜廷方
柯马(上海)工程有限公司 中国区信息总监
赵文昉
先锋金融集团信息部副总经理兼云之行互联网科技（北京）
熊普江
腾讯公司架构师
鲍秀峰
北京红缨时代教育 信息部经理
于晶
上海龙旗科技 信息管理部高级总监
陈桂平
苏州未来电器 CIO
张希光
新博卓畅（北京）技术有限公司行业资深顾问 项目部副经理
邹小丽
黑龙江农业机械有限公司互联网事业部总经理
袁勇
太古饮料业务发展高级经理
韩斌
PPmoney技术总监 事业部负责人
张旭
中国物品编码中心物联网研究室副主任
徐斌
壳牌石油中国区首席信息官
苏道福
宜昌市飞浪科技有限公司信息总监 副总经理
齐亚卓
冀凯集团信息总监
史硕岭
江苏省卫生监督所 副主任
李建军
中国电信云计算公司 事业部总监
赵玉丹
江苏共创人造草坪有限公司 信息管理中心 部门经理
汪刚
聚龙集团 信息化管理部 副总经理
李天兵
广州奥格智能科技有限公司 副总经理
萧田国
触控科技 运维总监
彭双成
多维联合集团任信息化部经理
王广清
北京市燃气集团信息档案中心总工程师
刘京
深圳智能唯识科技CEO
金家芳
维信金融集团首席技术官
韩野
世纪金源集团 IT中心总监
金豪义
上海钱智金融 CIO
王甲佳
苏州悦果互动信息技术有限公司 执行董事
盛铎
郑州市电子政务中心主任
徐暋华
国家知识产权局信息化部门任数据管理处处长
张凌燕
南京康尼机电股份有限公司信息管理部主任
王金龙
金正大生态工程集团股份有限公司 信息部经理
黄嘉粤
上海岱达金融信息服务有限公司副总裁
王磊
龙塾教育CIO
王文辉
河南中孚实业股份有限公司信息中心主任
徐兴中
第十届北大CIO班学员
王朝辉
北京旋极信息技术股份有限公司综合管理中心总监
郭佳
河北省司法厅副处长
潘胜利
江苏新日电动车IT高级经理
刘新荣
中山永盛玩具厂有限公司IT经理
王佳佳
德普新源科技发展有限公司全球流程与信息总监
佟伟楠
冀东发展集团信息化部长
中宏兴石油设备（集团）有限公司副总经理
张艳
中国工商银行总行信息科技部副总经理
王亚楠
数字家居（唐山）电子商务股份有限公司CEO
罗锐
华通机电股份公司信息技术中心总经理
黄剑锋
汤臣倍健 佰悦科技副总经理、合伙人
李红
中钢集团信息管理部总经理
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